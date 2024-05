Um anime te pergunta: e se os Power Rangers forem os vilões?

Power rangers Imagem: Reprodução

Nos anos 1990, graças a uma parceria com a distribuidora Saban, essas séries japonesas foram adaptadas para o mercado ocidental com o nome de "Power Rangers". Usando a mágica da edição, os americanos mantiveram os uniformes e cenas de luta das séries japonesas e trocaram o resto por cenas gravadas por atores norte-americanos. O sucesso dos "Power Rangers" deste lado do globo foi gigantesco, a ponto de afetar até o nome ocidental deste anime, que se tornou uma referência ao refrão "Go! Go! Power Rangers" da música de abertura do projeto americano.

A existência de "Go! Go! Loser Ranger!" fica até mais curiosa quando se percebe que a obra foi criada por Negi Haruba, o autor de "As Quíntuplas". Normalmente se espera que um autor faça obras com temáticas semelhantes, mas Haruba mudou radicalmente sua rota ao sair de uma comédia romântica no estilo harém para um autêntico shonen de luta homenageando os Super Sentai.

Nem todos viram "Go! Go! Loser Ranger!" como uma homenagem. Após a estreia do anime, alguns otakus japoneses foram às redes sociais criticar que a obra usa os heróis coloridos como vilões. Para alguns fãs, é sacrilégio utilizar um formato infantil para trazer nuances mais sombrias, ou para colocar no papel de antagonismo. Essa opinião, no entanto, parece ser minoria, e o anime faz mais pessoas descobrirem as qualidades dessa série.

Ilustração do mangá "Go! Go! Loser Ranger!" Imagem: Reprodução/Kodansha

Os Rangers são mostrados como criaturas execráveis e com péssimos hábitos e comportamentos. Isso abre caminho para o público torcer sem culpa para os "inimigos" da trama. O Lutador D até tem alguns truques na manga, como o poder de transformação, mas ele está abaixo dos "heróis" da história nesse quesito. Ele já tem todas as características para conquistar a simpatia do público.