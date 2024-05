Wanessa sobre participação no BBB 24: 'Me libertou da minha própria imagem'

Wanessa Camargo, 41, em entrevista a Quem sobre sua participação no BBB 24 (Globo).

O que aconteceu

A cantora falou dos impactos pela superexposição no reality. "É uma experiência muito diferente de qualquer coisa que você viver na vida. Você passa por uma exposição que não existe igual. Acordar com remela no olho, como acordei, vai fazer um raio-X"