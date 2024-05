Resumo Cheias de Charme: confira os capítulos desta semana (20 a 25/05)

Quarta-feira, 22 de maio

Sônia reclama de jantar para Otto e Máslova. Sandro arma para impedir jantar de Penha e Gentil. Otto encontra Penha no restaurante e eles jantam juntos. Rosário e Inácio chegam em boate e ele reclama de ser confundido com Fabian. Cida e Elano jantam juntos; Kleiton e Naldo sentam na mesa e Elano faz cara feia. Otto leva Penha em casa e se apresenta a Ivone. Rosário e Inácio são fotografados entrando no furgão do bufê. Fabian ouve de Simone que está em todos os sites. Jornalista liga para Chayene e diz que Fabian foi visto com Rosário e que há fotos. Sandro chega em casa, vê Penha levando Otto ao carro e parte para cima dele. Penha briga com Sandro e socorre Otto. Fabian tenta convencer Simone de que não é ele nas fotos com Rosário. Brunessa e Cida se acertam. Penha sonha com Sandro entrando na janela e se declarando. Ivone aconselha Penha a dar chance para Otto. Rosário e Inácio conversam sobre confusão com Fabian e eles descobrem que fotos estão circulando.

Quinta-feira, 23 de maio

Elano visita Lygia e pede conselho por achar que Ernani acoberta Conrado. A advogada pede para Elano ter cautela com acusações contra Ernani. Penha fala a Sandro que é livre e joga na cara todas as tramoias dele. Ivone é contratada por Máslova e descobre que ela é sogra de Otto. Cida encontra Brunessa chorando, dizendo que está perdendo o bebê. Cida leva Brunessa para hospital, mas ela perde o bebê. Chayene recebe convite de Regina Casé. Fã diz a Fabian que gosta dele com Rosário. Inácio e Rosário se reconciliam. Fabian vai até bufê falar com Rosário. Rosário esconde Fabian no armário do bufê e tenta disfarçar pedindo para Inácio ir ao mercado. Fabian diz lamentar não encontrar Rosário no palco. Rosário janta com Inácio mas lembra de Fabian. Brunessa vai até casa de Liara e pede emprego na Galerie. Otto vê fotos de Penha e lembra dela.

Sexta-feira, 24 de maio

Penha desce no elevador social e é ofendida por Máslova e Branca. Otto a defende e a convida para um café em sua casa. Laércio conta a Tom que Chayene está no Esquenta. Inácio diz a Heraldo que está aceitando melhor carreira de Rosário. Sônia vê Brunessa trabalhando como empregada na casa e não entende nada. Fabian consegue que Gentil deixe ele entregar prêmio às Empreguetes sem elas saberem antes. Dinha diz que alguém comeu pistache do armário, e Inácio diz que verá as câmeras. Cida agradece Elano, mas não percebe que ele gosta dela. Socorro dança música de Empreguetes e Laércio repreende. Chayene sonha com Empreguetes presas em gaiola e que as explodiu e acorda com novo plano.