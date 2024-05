Cida crava punhal nas costas de homem maravilhoso por paixão bandida

Cida é ovacionada por público e DJ da boate. Sidney sonha com Anderson e o imagina jantando com ele. Conrado elogia Cida e questiona se ela sente saudades dele. Elano repreende Conrado, que se declara para Isadora no meio da boate.

Triste, Cida decide ir embora. Cida assume para Elano que ainda gosta do Conrado e ouve conselhos. Chayene dispensa Laércio para colocar em prática plano de deixar Tom Bastos desacordado. Conrado entope Elano de trabalho como punição a discussão em boate. Tom acorda e se vê amarrado na cama de Chayene.