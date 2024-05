Cheias de Charme: veja o resumo dos capítulos desta semana (28/5 a 1/6)

Enquanto a vida amorosa de Rosário vai pro brejo, as Empreguetes começam a fazer cada vez mais sucesso e Fabian não perde tempo para investir na cantora. Confira o resumo dos próximos capítulos da novela.

Terça-feira, 28 de maio

Inácio conta para Rosário que a viu beijando Fabian. Brunessa mente para Sônia sobre seu envolvimento com Cida. Isadora e Ariela ganham uma cobertura de presente de casamento. Alejandro se preocupa com a saúde de Lygia e comenta com Penha. Valda confunde Brunessa com Cida. Chayene pensa em procurar o dono da rede de supermercados para a qual as Empreguetes se recusaram a fazer campanha. Humberto ameaça Brunessa. Penha ouve Samuel armando contravenções com um amigo e resolve segui-lo. Elano ouve Sarmento falar para Conrado que desviará dinheiro da construtora de Otto. Inácio afirma a Romana que não quer mais ficar com Rosário. Fabian pensa em Rosário. Penha flagra Samuel entregando o gabarito de uma prova para um menino. Rosário vai ao bufê para pegar algumas roupas e encontra Inácio. Brunessa observa Conrado e Isadora. Samuel pede para falar com Lygia antes de Penha.

Quarta-feira, 29 de maio

Samuel conta para Lygia que foi flagrado por Penha vendendo o gabarito de uma prova. Rosário pede mais uma chance para Inácio. Laércio sofre ao ver Chayene com Arruda. Lygia e Alejandro convidam Penha para jantar. Elano não consegue se declarar para Cida. Socorro esconde Naldo de Laércio. Elano garante a Cida que vai desmascarar Conrado. Penha propõe um brinde à família de Lygia. Sandro pede para Alana levar Patrick ao dentista. Arruda comenta com Chayene que Fabian fará um show em uma convenção. Tom e Simone ficam satisfeitos ao saber que Rosário terminou seu namoro. Rosário fala de Elano com Cida. Penha descobre por Patrick que Sandro viajou. Elano conta para Lygia sobre a conversa que ouviu entre Sarmento e Conrado. Laércio fica apreensivo com o que Chayene pretende falar na reunião da Liga das Patroas. Samuel pergunta sobre seu pai para Lygia. Fabian procura Rosário.