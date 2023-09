Victor e Leo superam brigas e polêmicas, e dupla faz 1ª turnê após 5 anos

"Nós sentimos o amor e a saudade de vocês a cada momento e estamos ansiosos para retribuir todo o carinho e apoio que recebemos ao longo dos anos. Essa pausa foi necessária para voltarmos para as nossas raízes e abraçarmos com tempo quem a gente ama. Estamos pontos para retomar com força total', declararam.

Victor & Leo retornarão aos palcos para uma nova turnê após cinco anos Imagem: Divulgação: Rubens Cerqueira

Retorno às origens. Com repertório de um "sertanejo raiz e autêntico", a dupla antecipou a volta aos palcos na madrugada de hoje com uma apresentação surpresa no Villa Country, na capital paulista, onde costumavam se apresentar antes da fama nacional.

Os cantores foram recebidos com muitos aplausos e comoção. Durante 45 minutos, eles desfilaram hits como "Borboletas", "Deus e Eu no Sertão", "Fada", "Amigo Apaixonado", "Vida Boa", entre outros sucessos.

Fim da dupla

Victor e Leo anunciaram o fim da parceria musical em 2018, após denúncias de violência doméstica envolvendo Victor. No ano anterior, a ex-mulher do cantor, Poliana Bagatini, o acusou de tê-la agredidod enquanto estava grávida.