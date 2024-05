Rock in Rio 2024: Festival anuncia line-up completo antes de vendas gerais

Rock in Rio divulga o line-up dos palcos New Dance Order e Espaço Favela, além de completar os dias 19 e 22 de setembro no Palco Sunset.

O que aconteceu

Luisa Sonza é anunciada para abrir as apresentações do Palco Mundo no último dia do festival, 22 de setembro, que conta com as apresentações de Shawn Mendes, Akon e NE-YO e a Gaby Amarantos, que entra para o show "Para Sempre: MPB", do Dia Brasil.

Mais de 50 artistas completam os palcos da Cidade do Rock, entre eles Kevin o Chris, MC Hariel, Fundo de Quintal, MC Dricka, Ferrugem, Pedro Sampaio, uma homenagem à cantora Alcione com Diogo Nogueira, Mart'nália, Majur, Péricles e Maria Rita, Olodum e BaianaSystem, entre outros, além dos DJs.