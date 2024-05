Atriz de 'No Rancho Fundo' celebra visibilidade trans: 'É revolucionário'

Sergipana e afro-indígena, Isis Broken está no ar em "No Rancho Fundo" (Globo), em sua primeira novela, como Corina Castello - uma mulher forte, com potência e um pouco trambiqueira.

Isis celebra a experiência de representar uma 'mulher e ponto final'. "Sendo um corpo trans, para mim é extremamente revolucionário, ainda mais pelo arco principal da personagem não é ser trans. A Corina, ela é real e futurista. Eu como uma mulher trans só quero ser respeitada como uma mulher"

Representatividade nordestina. "Sergipe é realmente rico em cultura. A gente está vendo a arte da periferia, das favelas e do Alto Sertão. Muito se falou em hackear os espaços, mas a gente não vai apenas hackear, a gente vai permanecer".