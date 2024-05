No C6 Fest, Raye exibe a mesma segurança que transpira de seu único disco

A experiência certamente a ajudou a assinar músicas como "The Thrill Is Gone", que abre o show como se estivéssemos em um grande baile de soul e funk.

A cantora britânica Raye dança durante show no C6 Fest, em São Paulo Imagem: Mariana Pekin/UOL

Em alguns momentos do show, Raye mostra um vozeirão que segura longas notas, como em "Oscar Winning Tears". Não precisa de truques ou softwares para não desafinar. Sabe cantar. O público, claro, vibra.

Lembra, às vezes, Amy Winehouse. Em outras, Adele. Também não fica muito distante de Sam Smith e SZA. Soul, pop, r&b, neo-jazz, tudo com com o apoio de uma bela banda com cinco músicos. Uma receita que, se bem feita, é infalível, mesmo depois de uma indisposição causada por ostras, como ela contou no palco.

Raye foi uma das atrações deste sábado (18) no C6 Fest, em São Paulo Imagem: Mariana Pekin/UOL

Ray coloca em algumas letras lembranças nada agradáveis. Em "Ice Cream Man", ela canta: "Esse produtor me chamou numa DM/ Me disse 'Eu realmente gosto do que você está fazendo'/ Ele me disse: 'Venha ao estúdio, vamos criar algo'/ Ele me disse: 'Venha pegar uma vibe e fazer um pouco de música'/ Mas quando eu cheguei lá, deveria ter ouvido o que ele estava dizendo/ Tentando me tocar, tentando me foder, eu não estou brincando/ Eu deveria ter saído daquele lugar assim que entrei".