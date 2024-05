Com house music cantada, Romy, do The XX, abre no C6 Fest um clube londrino

Se tem uma coisa que os ingleses sabem fazer é dar uma festa. Romy, integrante do The XX, transformou a Tenda Metlife num clube londrino com seu show de house music cantada.

Precisou apenas de uma DJ/produtora musical, um punhado de faixas potentes e sua voz angelical, que segue a escola de vocalistas inglesas elegantes como Tracey Thorn (Everything but the Girl) e Sophie Ellis-Bextor.

Seguindo um formato de music non stop como um set de DJ, Romy passeou por músicas de sua carreira solo, que viaja por sua paixão pela house music com forte sotaque inglês - ou seja, é lotada de timbres sintéticos e camas que flertam com o trance