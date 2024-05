Arape: No C6 Fest, Jakob Bro coloca todos em transe quase como em um culto

Diferentemente do que podem pensar algumas mentes mais elitistas, é impossível ser um bom músico no universo do hip hop sem ser profundamente apaixonado pelos gêneros que conceberam o hip hop.

Todos eles estão presentes no C6 Fest. A soul music, o R&B, o funk, o blues e, se é impossível imaginar, o hip hop sem a improvisação com palavras, isso é culpa e mérito do jazz e de seus improvisos. Coltrane, Gillespie, Monk, todos eles presentes na festa, como pais e referências.

Na sexta, dia 17, eu vim ao Ibirapuera para um show de jazz, o último da noite, do guitarrista e compositor Jakob Bro.