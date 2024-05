Após achar documento importante, Zefa celebra vitória com família

Zefa Leonel e sua família celebram. Aldenor vai até a Gruta Azul buscar Zé Beltino, que estava guiando Blandina pelo local.

Esperança comenta com Fé e Caridade que as propriedades de Zefa Leonel também podem ser delas. Zefa Leonel fica surpresa com a permanência de Blandina, mas concorda em recebê-la em sua residência.

Caridade repreende Esperança e Fé por espalharem na internet a notícia sobre a riqueza dos Leonel. Deodora e Marcelo descobrem que Quinota e Artur encontraram o documento que confirma a posse das terras de Zefa Leonel.