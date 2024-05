Dhomini bateu em dono de bar, contou que torturou cachorro e faliu após BBB

Eu faço até hoje. O que as pessoas têm a ver com isso? O menino nasce e fica no berço, no quarto com a gente. Vocês acham que acontece o quê? É assim que funciona. Dhomini, após deixar o reality

Ex-BBB quebrou os pisos de uma loja de porcelanatos em Goiânia após comprar os materiais na promoção e receber as compras trocadas em casa. "Perdi a cabeça e quebrei tudo já que não iria mais usar aqueles pisos", explicou ao UOL na ocasião.

Dhomini agredindo dono de bar Imagem: Reprodução/ Imagens câmera de segurança

Ele também invadiu um bar em Goiânia, em 2023, e agrediu com socos o dono do estabelecimento e seu advogado. Além disso, foi acusado de roubar móveis e equipamentos do local.

O ex-BBB se defendeu dizendo que era sócio do bar e que tentou firmar um acordo para que ele e outros dois sócios saíssem da sociedade diversas vezes. Como isso não aconteceu, ele foi até o local para pegar itens comprados pelos três.