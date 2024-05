'Renascer': Buba reencontra os pais e descobre verdade chocante do passado

Durante a visita aos pais, Buba encontrará Décio (Miguel Rômulo), amigo de infância que é funcionário do hotel no qual ela ficará hospedada. Ele dirá que ela o lembra de um amigo do passado, Beto, que morreu há vários anos.

A informação deixará Duda em choque. Ao questionar sobre quem o avisou que Beto morreu, ela descobrirá que a mentira foi inventada pelos pais.

Neste momento, Décio reconhecerá Buba e pedirá desculpas. Os dois se abraçarão emocionados e vão conversar sobre a atitude preconceituosa dos pais da moça.