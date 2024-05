Alma Gêmea: saiba por onde anda o elenco mirim e teen da novela

Renan Ribeiro, o Carlito de 'Alma Gêmea' Imagem: Divulgação/Globo; Reprodução/Instagram

Caroline Smith

Na novela de Walcyr Carrasco, a atriz interpretou Ritinha, filha de Kátia (Rita Guedes). Ainda na infância, ela participou de 'O Profeta' e 'Chocolate com Pimenta'. Ao deixar a carreira artística, Caroline optou por fazer faculdade de engenharia química, que era a mesma profissão de seu pai. Hoje ela leva uma vida fora dos holofotes e com perfil privado no Instagram.

Kayky Brito

Após o grande sucesso em 'Chocolate com Pimenta', o ator voltou a trabalhar com Walcyr Carrasco, agora interpretando o personagem Gumercindo de 'Alma Gêmea'. Kayky segue com a carreira artística e seu trabalho mais recente foi no filme 'Cedo Demais', disponível no streaming.