Saudade: relembre os atores da novela 'Alma Gêmea' que já morreram

No dia 29 de abril, a novela 'Alma Gêmea' volta à tela da TV Globo com a história de amor de Rafael (Eduardo Moscovis) e Serena (Priscila Fantin). Junto com a saudade dos personagens criados por Walcyr Carrasco, o público poderá relembrar o talento de grandes nomes da teledramaturgia brasileira que já nos deixaram.

Neusa Maria Faro

Nos próximos meses, o bordão 'Oswaaaldo, não fale assim com mamãe' vai voltar a habitar na memória dos telespectadores. Isso graças ao talento da atriz Neusa Maria Faro, que interpretou Divina Santini em 'Alma Gêmea'.

A atriz nos deixou em julho de 2023, aos 78 anos. O currículo da artista ainda reúne trabalhos em 'Caras & Bocas', 'Fascinação', 'Gabriela', 'Êta Mundo Bom' e mais. Neusa morreu por causa de complicações de uma trombose.