Alma Gêmea: confira o resumo dos próximos capítulos (de 6 a 10/5)

Com o fim da novela 'Paraíso Tropical', a reprise de 'Alma Gêmea' passa a ocupar toda a faixa do 'Vale a Pena Ver de Novo' nesta semana. Confira abaixo o resumo dos próximos capítulos.

Segunda-feira, 6 de maio

O Pajé fala para Jacira que Serena precisa estudar, pois um dia vai embora da aldeia. Rafael, com aparência descuidada, explica ao filho que seu coração ficou calado desde a partida de sua mãe.· Cristina recebe uma carta de Guto e Débora a aconselha a mandar dinheiro para ele. Rafael relembra os tempos com Luna, e Cristina lhe diz que ele deve retomar sua vida. Cleyde ensina Serena a ler na escolinha. Serena desenha uma rosa. Cleyde se espanta, pois sabe que não existem rosas na região. O Pajé afirma que a flor é um aviso do destino de Serena. Mais anos se passam e Serena se transforma em adulta. José Aristides pede Serena em casamento. Felipe diz ao pai que sua obsessão por Luna fez com que ele esquecesse de cuidar dele, dos negócios e da casa. Rafael explica que sente que sua esposa ainda está viva. Cristina diz a Rafael que ele deveria casar-se de novo, para o bem de Felipe. Serena fala para o Pajé que sente uma música lhe chamando para longe da aldeia, e não sabe se deve segui-la ou ficar e se casar com José Aristides. O Pajé afirma que todos vêm ao mundo encontrar o amor. José Aristides corre para avisar Serena sobre sua mãe. Serena sai correndo. Jacira é morta por uma onça, para desespero de Serena. Mirna fala para seu irmão Crispim que quer arrumar um namorado para não ficar encalhada. Crispim diz a Mirna que é ele quem vai escolher o namorado dela. Olívia conta para Rafael que vai dar uma festa de aniversário de casamento surpresa para Raul e o intima a ir. Olívia garante que vai apresentar Rafael para uma mulher deslumbrante em sua festa. José Aristides conta para Serena que os brancos estão querendo expulsar os indígenas das terras. Serena descobre que Josias é o líder dos garimpeiros e vai à procura do pai para pedir por seu povo. Josias trata Serena mal e afirma que ela não é sua filha. Débora fala para Cristina que ela precisa se casar com Rafael pois corre riscos caso Guto saia da cadeia. Guto avisa Cristina que foi solto. Os garimpeiros invadem a aldeia de Serena. Josias defende Serena e manda ela fugir. Serena vê que Cleyde está presa na escola e vai salvá-la. Um pedaço do telhado cai sobre Serena, que desmaia.

Terça-feira, 7 de maio

José Aristides leva Serena ferida para uma aldeia mais distante para que o Pajé cuide dela. Cristina explica para Guto que já lhe mandou todo o dinheiro que tinha, mas garante que vai se casar com Rafael e conseguir mais. Guto fala para Cristina que quer se casar com ela. Serena acorda. José Aristides conta para ela que a aldeia foi queimada e a convida para viver com ele. A mestiça diz que vai pensar, pois sente um chamado em seu coração. Serena vê novamente a rosa branca. O Pajé diz que ela tem que viajar até encontrar a flor, pois saberá que encontrou seu destino. Felipe diz a Olívia que sempre achou que Rafael iria se casar com Cristina. Olívia afirma que Rafael pode encontrar alguém melhor. Cristina ouve e fica furiosa. Débora sugere a Cristina que elas descubram algum segredo de Olívia para que consigam tirá-la de seu caminho. Mirna conhece Ivan e o acha interessante. Olívia decide apresentar Rafael para Madalena, sua modista.· Cristina fica furiosa ao saber que Rafael vai à festa de Olívia, enquanto ela sequer foi convidada. Rafael pensa em Luna e pede que ela volte para ele. Serena explica para José Aristides que não pode se casar com ele, pois tem que seguir seu destino. Cleyde sugere que Serena vá para São Paulo. Cleyde dá um pouco de dinheiro a Serena e o endereço de uma prima que mora na capital paulista.