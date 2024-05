Alma Gêmea: por que Luna reencarnar em Serena é impossível para espiritismo

Com a reprise de "Alma Gêmea" (2005) na Globo, o espiritismo retratado na novela passou a ser contestado. Para alguns espectadores, a reencarnação do espírito de Luna foi muito rápida: é praticamente instantânea. No mesmo momento em que a bailarina morre, a indígena Serena nasce.

A Luna se foi e eu tô igual ao Rafael #AlmaGêmea pic.twitter.com/juQq5uR0m1 ? TV Globo (@tvglobo) May 1, 2024

Não há um tempo específico para o espírito reencarnar

Na maioria das vezes, o intervalo é relativamente longo, como explica Vera Millano, diretora da área doutrinária da FEESP (Federação Espírita do Estado de São Paulo), em entrevista para Splash. "A Doutrina Espírita, através da obra 'O Livro dos Espíritos', no capítulo referente à Vida Espírita, revela-nos que o tempo entre uma encarnação e outra é imprevisível, pois cada Espírito traz suas experiências, vivências e necessidades."