Cria do Vidigal e ex-Record: quem é ator que faz José Augusto, par de Buba

Renan Monteiro, 37, é o responsável por interpretar José Augusto em "Renascer". No remake, o personagem começa a viver uma história de amor com Buba (Gabriela Medeiros). Esse é o papel de maior destaque do ator — considerado um dos novos galãs da Globo — em uma novela.

Quem é Renan Monteiro

O ator começou a carreira no teatro aos sete anos no morro do Vidigal, no Rio de Janeiro, onde nasceu e cresceu. Começou ao lado de atores como Thiago Martins e Marcello Melo Jr., com quem divide cena em "Renascer", no projeto Nós do Morro.

Adulto, passou a dar aulas de teatro para crianças no projeto Nós do Morro, incluindo Juan Paiva, com quem também contracena no remake. "Eu fico muito orgulhoso. E também me enxergo no Juan. 'Caramba, é possível, né? A gente vem de uma favela do Rio de Janeiro, de um projeto social e olha onde a gente está hoje."