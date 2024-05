4 personagens da 1ª versão de 'Renascer' ainda não apareceram no remake

Com "Renascer" (Globo) chegando ao capítulo 100 na próxima semana, 4 personagens que existiam na primeira versão da novela, exibida em 1993, ainda não deram as caras no remake.

Lurdinha

Vivida por Íris Nascimento na novela da década de 90, a personagem chegava na cidade para trabalhar na venda de Norberto. Ela engatava um romance com Zinho, que virou Zinha (Samantha Jones) no remake.