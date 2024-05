Saryne: Mal explicado e sem fatos novos, documentário de Davi frustra

O documentário sobre o vencedor do BBB 24 (Globo) Davi, que estreou ontem (8) no Globoplay, agradou fãs e frustou quem esperava ver detalhes da relação do baiano com a ex-namorada, Mani.

No Central Splash de hoje (9), Bárbara Saryne disse não ter gostado da produção, intitulada "Davi - Um Cara Comum da Bahia". "Fiquei frustrada. Esperava muito mais desse documentário, fatos novos, e não teve. Se eu não tivesse assistido, não teria perdido nada", disse.

Ainda segundo a comentarista, a retrospectiva ficou "mal explicada" e destacou a perseguição que o baiano sofreu no reality. "Eles mostraram algumas falas que tiveram na casa; algumas que até não foram tanto para a edição [ao vivo]", disse.