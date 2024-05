Ju: Críticas injustas a Davi no RS passam impressão de que o BBB não acabou

Davi Brito, 21, abriu uma live na noite de quarta-feira (8) para rebater críticas por ter viajado até o Rio Grande do Sul para ajudar as vítimas das enchentes. Ele mostrou como foi o resgate de uma pessoa ilhada em uma casa - e o trecho que mostra Davi brincando com a pessoa viralizou.

A comentarista de realities Ju Nogueira analisou o caso, no Central Splash, como um prolongamento de toda a perseguição que o baiano sofreu no BBB 24 (Globo). "O que está acontecendo com o Davi é exatamente o que aconteceu com ele durante e após o BBB: as pessoas continuam usando todas as atitudes que ele tem para fazer ainda mais polêmica. Parece que o jogo não acabou!"

Ela lembrou que estar na linha de frente de assistência aos gaúchos foi uma escolha do rapaz - e das mais altruístas. "Como o próprio Davi falou, ele não precisava estar lá. Podia ajudar e usar o alcance dele [para isso] estando em Salvador. Não precisava necessariamente colocar a mão na massa, porque [mesmo à distância] já estaria ajudando - e muito!"