O cotidiano de tapete vermelho, entrevistas e filmagens do cachorro Messi

Com o sucesso do filme e do cãozinho, Messi e Laura passaram a frequentar tapetes vermelhos e até serem entrevistados. Ele foi agraciado com os prêmios "Melhor Bom Garoto" pela Academia de Artes Cinematográficas e com o Palm Dog, no Festival de Cannes (não oficial).

A dupla, que vive na França, fez uma passagem badalada por Los Angeles, Estados Unidos. Além de viajar de primeira classe, o cão e Laura conheceram pontos turísticos da Costa Oeste, como a calçada da fama - onde urinou na estrela de Matt Damon -, o letreiro de Hollywood e Venice Beach.

No perfil, há registros do pet sendo tietado por Ryan Gosling, Billie Eilish, Olivie Wilde e até Bradley Cooper.

Messi sendo entrevistado e na companhia da cantora Billie Eilish Imagem: Reprodução/ Instagram

Messi também passou pelo tapete vermelho do Oscar deste ano. Para não estressar o animalzinho, sua participação foi gravada antes de o evento acontecer.