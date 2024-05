Pode colocar papel alumínio na air fryer? Atenção, depende da marca!

Para a marca, é possível usar o papel alumínio no preparo dos pratos desde que o consumidor siga duas recomendações básicas: embrulhe apenas o alimento que será cozido ou o recipiente adicionado ao alimento no cesto da fritadeira.

Não é recomendado forrar todo o cesto do eletrodoméstico com o papel porque isso pode afetar no fluxo de ar e prejudicar o preparo do alimento. Cobrir a fritadeira pode obstruir a passagem do ar e, inclusive, danificar o aparelho.

O ideal é embrulhar apenas o alimento ou utilizar algum acessório de silicone, com furos, que não atrapalhem o fluxo de ar e ainda ajudam na limpeza da panela.

Mondial

Sim, pode usar.

A Mondial permite o uso de papel alumínio e também do papel manteiga na panela. Segundo eles, o material até colabora para a versatilidade no preparo de diversas receitas.