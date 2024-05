Do piano da igreja Mórmon ao top 1 no Brasil: a trajetória de Nattanzinho

Lucro de R$ 20

Com só 12 anos, Nattan começou a se apresentar em barzinhos. Ainda sem condições de comprar os próprios equipamentos, alugava. "Na primeira vez que toquei, ganhei R$ 80. O aluguel das coisas era R$ 60, eu ficava com R$ 20. Eu ficava feliz, porque eu queria tocar".

O músico seguiu com as apresentações em bares, e, aos 14, passou a pagar a mensalidade da própria escola, que custava cerca de R$ 300. "Minha mãe pagava um colégio particular para mim. Ela chegou e falou: 'Vou ter que te colocar na rede pública, porque não consigo mais pagar sua escola'.

"Se a música me proporcionou aquilo cantando em barzinho, o que [mais] ela poderia me proporcionar, eu sendo artista com músicas ouvidas no Brasil inteiro? Um dia eu ia poder dar uma casa para minha mãe, porque eu morava com a minha avó. Minha mãe teve câncer. Se não tivesse acontecido na música, minha mãe estaria viva hoje? Acho que Deus fez tudo no momento certo".

Hoje consigo ajudar minha família inteira por causa do violão que minha vó me deu lá no início. Olha como as coisas são loucas.

Ele decidiu que queria sair das apresentações em barzinhos, ter uma banda e lançar as próprias músicas. Largou o que tinha em Tianguá e se mudou para Fortaleza.