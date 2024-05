Que horas começa o Met Gala 2024? Veja horário e onde assistir ao vivo

A primeira segunda-feira de maio é tradicionalmente a data marcada do maior evento de moda do mundo. Realizado pela revista Vogue norte-americana, o Met Gala reúne estrelas dos mais diferentes setores, que se reúnem para a abertura de uma nova exposição no Metropolitan Museum of Art.

Informações sobre o Met Gala 2024

A própria Vogue disponibilizará uma transmissão ao vivo nesta segunda-feira (6), mostrando a chegada das celebridades no red carpet. O público poderá acompanhar no site oficial da revista, canal do YouTube e perfil oficial no TikTok.

Os brasileiros também podem acompanhar a cobertura do canal a cabo E!, a partir das 19h (Horário de Brasília). Outra opção é a revista Vanity Fair, que também transmite o evento por meio de suas redes sociais oficiais.