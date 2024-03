'Clima de festival': peitos livres viram moda em último dia de Lolla

Carolina, 24, também foi uma adepta da transparência combinada com a tendência do mamilo livre. "O clima de festival é esse! Você vê outras mulheres usando e se sente inspirada a usar também. Não senti nenhum assédio e, mesmo se tirar a blusa, vou me sentir super confortável."

As mulheres não foram as únicas a explorar essa tendência no Lollapalooza. Klinger, 24, apostou em um vestido de redinha que deixou sua cueca a mostra. No entanto, o rapaz teve uma experiência diferente e disse que percebeu encaradas e até pessoas apontando para seu look.