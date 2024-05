Shakira, Gaga: fãs da Madonna dizem qual artista gostariam de ver de graça

Fãs de todo o Brasil se reuniram neste final de semana para o show da Madonna que aconteceu na noite de sábado (4), gratuito na praia de Copacabana, zona sul do Rio. Para um evento futuro, eles dizem que Shakira, Coldplay, Lady Gaga e Elton Jhon seriam boas opções.

O que aconteceu

Desde às 9h da manhã aguardando o show que começou só após às 22h30, Sharlene Félix da Silva, 35, atendente, veio com o irmão de Recife para ver a artista. "Assisti da grade, foi incrível. Quando cheguei, tinham muitas pessoas deitadas para guardar lugar e conforme o sol foi esquentando, o povo começou a desistir. Um rapaz chegou a passar mal, desmaiar e foi socorrido pelos bombeiros. Foi ótimo, não vi muitos roubos lá na frente e já quero um próximo evento, mas dessa vez com a Shakira. Iria ser tudo, daria mais de um milhão de pessoas, com certeza", disse a Splash.

Fã da Madonna desde os 12 anos, ela já assistiu a dois shows da rainha do pop em São Paulo, em 2008, no Morumbi. "Comprei para 2012 também, mas desisti porque estava grávida, com barrigão. Tive que vender o ingresso. Agora surgiu essa oportunidade e de graça. Foi ainda melhor que o de São Paulo por conta da parte do samba, com a Pablo Vittar. Tornou tudo especial. A parte com a homenagem ao Michael Jackson foi lindo também", conta.