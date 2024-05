Badauí rebate 'haters' em novo álbum: 'Gente limitada com cérebro limitado'

"Enfrente", novo álbum do CPM 22, aborda temas contemporâneos, como o período pós-pandemia, rivalidades causadas por política e discussões virtuais, tão comuns em tempos de redes sociais. Em entrevista a Splash, Badauí detalha o processo de criação do álbum, fala de seu apreço pela causa da descriminalização da maconha e comenta o cenário atual da música brasileira.

A banda já queria produzir um oitavo disco desde antes da pandemia, mas conseguiu focar nas composições do novo disco entre 2022 e 2023. "A gente entrou para gravar realmente no começo do ano. O disco saiu no momento certo. Temos que respeitar o curso natural das coisas, porque durante a pré-produção nas gravações, outras músicas começaram a surgir."

Badauí diz que as principais novidades do álbum estão nos temas, já que a sonoridade segue o estilo "rápido e melódico" de outros trabalhos do CPM. "[O disco] tem um sentimento, uma aura diferente. [...] Não que seja algo inédito que a gente esteja fazendo, mas é um disco com muito mais contextos sociais nas letras, um disco muito potente, muito direto nas músicas, nas letras, na velocidade, nos arranjos. É disco realmente para frente, por isso o nome combina bem."