Que horas começa o show do Léo Santana na Virada Cultural 2024?

O centro de São Paulo vai virar um grande Carnaval com o showzão de Léo Santana na Virada Cultural. O cantor sobe ao Palco Anhangabaú às 17h (horário de Brasília), abrindo a programação do evento.

O festival acontece neste final de semana, dias 18 e 19 de maio. Ao todo, 22 palcos em 12 regiões da cidade estarão com uma programação gratuita para todos os públicos e gostos. A Arena Anhangabaú, no centro histórico de São Paulo, terá mais dois palcos, o São João e a Praça das Artes. Confira abaixo a agenda de shows no local.

Palco Anhangabaú

Sábado