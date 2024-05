Aos 30 anos, Pato Fu vive celebração e reencontro com palco do Rock in Rio

A música se conecta de diversas formas e, neste caso, através de reencontros e celebrações. Em 14 de setembro, a banda irá tocar no Rock in Rio ao lado de Penélope, banda brasileira de pop rock alternativo formada em 1997. As duas bandas já se apresentaram no Rock in Rio 2001, e a Penélope, ao lado do Pato Fu, fará um retorno inédito no Palco Sunset.

A Penélope já abriu shows do Pato Fu. E, recentemente, eu e a Érica fizemos uma música juntas. Temos uma afinidade e cumplicidade. O convite para esse encontro surgiu de forma inusitada. Surgiu desse show que vai acontecer na Audio. E a curadoria do festival achou que era uma boa ideia. Nós celebramos 30, Penelope, 25, e o Rock in Rio, 40. Será um show especial, de celebrações e de reencontro. Fernanda

"Banda com mulher é muito mais legal. Pato Fu e Penélope eram das poucas bandas com garotas à frente", celebrou a vocalista.

Toda mulher que está numa banda, que abriu esse espaço, tem que puxar mais uma. Acho que hoje, daquele tempo para agora, ainda bem que as mulheres têm ocupado cada vez mais o protagonismo dos palcos. Fernanda

Neste sábado (18), a banda chega à capital paulista para se apresentar na Audio, zona oeste de São Paulo, e celebrar com os fãs os hits de sucesso, como "Canção pra Você Viver Mais", "Sobre o Tempo", "Perdendo Dentes", "Antes que Seja Tarde", "Simplicidade", "Depois" e "Made in Japan" e, ainda, as novidades do álbum comemorativo.