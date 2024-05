Simulação de sexo, beijo gay, seios à mostra: como foi o show de Madonna

Seios à mostra. Em um dos pontos altos do show, ao som de "Hung Up", Madonna faz uma dança erótica com suas dançarinas com os seios livres. "Erotica", aliás, é outro destaque, com uma verdadeira profusão de corpos unidos pelo prazer e a liberdade de ser quem são, como a própria diva diz "Express Yourself".

Participações especiais. Além de Anitta em "Vogue", Pabllo Vittar também subiu ao palco para performar "Music", em sintonia com uma orquestra de samba. Os filhos da rainha do pop também se apresentaram: Estere dançou "Vogue", Mercy James tocou piano e David Banda tocou ao lado da mãe.

Homenagens. Durante a performance de "Live to Tell", Madonna exibiu no telão fotos de personalidades que morreram vítimas da Aids. Entre outros, foram homenageados Renato Russo, Freddie Mercury, Cazuza e Betinho.

Anitta e Madonna no palco da Celebration Tour no Rio de Janeiro Imagem: Victor Chapetta /AgNews

Atraso. Algo que já se tornou comum nos shows de Madonna, a rainha do pop atrasou pelo menos 30 minutos para subir ao palco. A cantora iniciou o show por volta das 22h47 e encerrou por volta de 01h deste domingo (5).

Madonna se rendeu à Cidade Maravilhosa. A artista disse que estava se sentindo no "paraíso" no Rio de Janeiro. "Caralho, é o lugar mais lindo do mundo. Isso é mágica, obrigada".