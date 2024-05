L7NNON na Virada Cultural SP: saiba que horas começa o show do rapper

O trap estará muito bem representado na Virada Cultural 2024, entre as atrações musicais do gênero, L7NNON está confirmado na agenda de shows deste sábado (18). A apresentação começa às 21h, no Palco Freguesia do Ó.

A região também receberá shows de Marvilla, Mumuzinho, Hungria e muito mais. Ao todo, 22 palcos em 12 regiões da cidade estarão com inúmeras atrações gratuitas para todos os públicos e gostos durante a Virada Cultural.

Palco Freguesia do Ó

Sábado