Imprensa internacional repercute show de Madonna no Rio e destaca multidão

A agência de notícias comparou o evento com o Réveillon. "A organização do megaevento foi semelhante à véspera de Ano Novo, quando milhões de pessoas se reúnem em Copacabana para a queima de fogos de artifício, disseram as autoridades locais. Esse evento anual muitas vezes produz roubos e assaltos generalizados, e havia alguma preocupação de que tais problemas pudessem ocorrer no show de Madonna. O plano de segurança do estado do Rio incluiu a presença de 3.200 militares e 1.500 policiais civis de prontidão. Antes do show, a Marinha do Brasil inspecionou embarcações que desejavam se posicionar no mar para acompanhar o show".

O jornal britânico The Guardian definiu o show da cantora como "deslumbrante". "Com a estátua mundialmente famosa elevando-se do morro do Corcovado, o Rio de Janeiro está bem acostumado com o Cristo Redentor. Por apenas uma noite neste fim de semana, também teve Madonna [...] Enquanto drones e helicópteros sobrevoavam, a cantora ofereceu um show deslumbrante, tocando clássicos que vão de Like a Virgin a Like a Prayer, e percorrendo dezenas de cenários e trocas de figurinos".