Madonna posta vídeo abraçada com Pabllo Vittar e agradece ao Brasil

Madonna agradeceu ao Brasil após seu show histórico em Copacabana, que recebeu mais de 1,5 milhão de pessoas na noite de ontem. Para celebrar o sucesso do evento, a Rainha do Pop escolheu um vídeo dançando ao lado de Pabllo Vittar, com as duas segurando bandeiras do país. A parceria terminou com as duas trocando um longo abraço.

"A culpa é do Rio. Obrigada Brasil", escreveu a cantora na legenda do post do Instagram, na madrugada de hoje, destacado a união entre Brasil e Estados Unidos com um dos versos do hit "Music": "A música faz as pessoas se unirem."

Desde o início de sua carreira, Madonna se destacou pela liberdade sexual em suas músicas e performances. E no Rio de Janeiro não foi diferente: a rainha do pop protagonizou diversas cenas picantes com simulação de sexo oral ao lado de Anitta, em "Vogue", e até de masturbação com uma de suas bailarinas.