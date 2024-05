Madonna tem fortuna de R$ 3 bilhões e vai ficar mais rica com nova turnê

Madonna tem uma fortuna estimada em US$ 580 milhões, cerca de R$ 3 bilhões, segundo levantamento da Forbes publicado no ano passado.

Esse número deve aumentar, já que apenas com a Celebration Tour, que desembarcou no Brasil ontem, a Rainha do Pop deve ganhar mais US$ 100 milhões (pouco mais de R$ 500 milhões).Esse foi o valor calculado pela Billboard no início do ano passado.

Como funcionou o cálculo

A revista norte-americana levou em consideração a turnê "Rebel Heart", de 2015/2016, que funcionou em moldes parecidos com a Celebration Tour. Na ocasião, Madonna fez 82 shows em arenas, com um público um pouco menor que o de turnês anteriores, em estádios. Na ocasião, ela faturou US$169,8 milhões, vendendo 1,05 milhão de ingressos.