Festival Feminino chega a São Paulo com mulheres da música instrumental

Um mundo melhor é igualitário e diverso! Esta é uma das mensagens do Festival Feminino, que chega a São Paulo em sua quarta edição. Neste ano, o evento destaca mulheres na música instrumental.

A programação é gratuita, na Vila Itororó, e terá apresentações de instrumentistas e DJs, intervenções poéticas, performances, artes visuais com VJs e uma feira criativa; quem comanda o festival é a MC Kimani.

No sábado (25), a programação musical inicia com roda de choro das Filhas da Noite (13h), depois show com as Mulheres de Ilú e Alessandra Leão. A discotecagem estará por conta da DJ Evelyn Cristina; Mel Duarte fará uma performance poética.