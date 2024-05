Nômade Festival: line-up, como chegar e o que fazer nos dois dias de evento

Local exclusivo: o mirante da Rico vai promover uma vista única do Nômade inteirinho.

Energia: carregadores via energia solar estarão disponíveis para uso durante o festival.

Acessibilidade: o festival conta com área reservada e banheiros para pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, acesso prioritário, balcões de bares adaptados, kit livre, caminhos com piso direcional acessível e intérprete de libras no palco durante os shows.

Bosque Nômade: o festival terá um local para relaxar em meio às árvores do Parque Villa Lobos, com mesinhas, redes, espaço pra estender sua canga e música ambiente com DJs.

Ingressos

Ainda há ingressos disponíveis para os fãs de música popular brasileira curtirem 20 horas de shows especiais no Nômade Festival.