Mari Fernandez diz que não escondia ser bi: 'Nunca tinham perguntado'

Mari Fernandez, 23, está rodando o Brasil com o "Mari no Barzinho", projeto em que, fazendo jus ao nome, canta em barzinhos.

Natural de Alto Santo (CE), ela escolheu começar pelo Rio de Janeiro graças à amizade com Ludmilla. "Recentemente eu gravei 'Falta de Mim', uma música com a Ludmilla, e eu criei uma amizade muito forte com ela", diz em entrevista a Splash.

"Eu fiquei impressionada com o carinho que recebi da galera do Rio de Janeiro, que consome o pagode, e isso acabou me encantando. E eu pensei, como eu nunca gravei nada no Rio, e a galera está me ouvindo muito, eu acho que vale a pena gravar algo lá agora".