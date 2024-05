Ex-BBBs anunciam doações e ajuda a vítimas das chuvas no RS

Alane Dias: Muitas cidades estão isoladas, muitas pessoas perderam tudo que têm e estão precisando muito do nosso apoio. Eu vou deixar aqui uma vaquinha para quem puder contribuir com dinheiro, para arrecadar fundos para escolas, abrigos, entidades que vão fazer essa assistência, ou se você não puder contribuir com algum valor em dinheiro, que você possa compartilhar porque é muito importante neste momento. É a maior vaquinha solidária que está acontecendo e eu tenho certeza que a gente pode muito contribuir".

Beatriz Reis: "As cidades estão completamente alagadas, uma chuvarada o tempo todo, famílias perdendo casas, roupas, móveis, ficando desabrigadas. Vi muitos movimentos nas redes sociais, inclusive na do Matteus, e eu quero compartilhar com vocês o mesmo link. Foi decretado estado de calamidade por conta das cidades, vamos nos unir, porque juntos conseguimos fazer e acontecer. Quero convidar vocês para uma corrente de oração pelo Rio Grande do Sul, por todas as famílias que estão desabrigadas, perdendo tudo. Eu amo orar antes de dormir e eu acredito muito que a oração da madrugada tem um poder muito forte. Deu meia-noite vamos colocar nosso joelho no chão, clamar e invocar o nome do Senhor. Tudo Deus pode dar um jeito, dar um sopro de vida, mudar um cenário... ter muita fé. Independente do cenário, a gente não pode perder a fé".