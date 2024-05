Dieguinho: Record errou em estrear A Grande Conquista logo depois do BBB

Ele pensa que a produção de vários reality shows em sequência tende a saturar o formato. "São tantos realities que os bons nomes nunca vão estar naqueles que não são os principais - BBB e A Fazenda, no caso. Nem esse Estrela da Casa, da Globo, vai vingar, a depender da maneira como for concebido."

Dantinhas: Guipa alopra a casa inteira e entrega o que o público quer ver

O comentarista de reality shows Dantinhas enxerga Guipa como uma das melhores figuras de A Grande Conquista. "O Guipa é mentiroso, mas entrega muito! Precisamos de personagens assim dentro de um reality."

Dieguinho Schueng concorda com Dantinhas a respeito do repórter esportivo e pensa que ele pode emendar A Grande Conquista com A Fazenda. "Também gosto do Guipa. É um clássico personagem de reality, completamente caótico - do tipo que temos que valorizar, mesmo sabendo que não vai ganhar. Tende a talvez cavar uma vaguinha em A Fazenda."