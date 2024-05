Isabelle esclarece relação com Matteus pós-BBB: 'A gente conversa'

Isabelle diz que tentou fugir de uma rivalidade feminina criada por alguns espectadores, especialmente com relação a Alane ou Deniziane. "(...) Essa rivalidade feminina que tentam de alguma forma emplacar não mexe comigo em nada. Quem me assistiu 100 dias no programa sabe bem quem sou. Tenho muito essa questão de me colocar no lugar do outro e da outra - porque só mulher sabe o que a outra sente -, não existe comparação. Ninguém é igual, todas somos mulheres e completamente únicas, o Guerreiro fez destemidos na sua forma. Então esse enredo eu não compraria e não compro", reflete.