Bonvivant: Falta de Boninho ajuda 'Pitanda' a evitar flop da Casa Kalimann

O programa Na Cama com Pitanda, que será apresentado pelas ex-BBBs Fernanda Bande e Giovanna Pitel no Multishow, ganhou data de estreia: 10 de junho. A apresentadora Yas Fiorelo e seus convidados, Kerline Cardoso e Pedro Bonvivant, repercutiram o assunto no Central Splash.

Kerline diz acreditar no sucesso da empreitada e torce para que ela passe longe de repetir o flop da Casa Kalimann. "Tem tudo para ser um bom programa. Vemos a Globo apostando as fichas em uma dupla [do BBB] que não era do agrado de muita gente aqui fora, que eram contra o favorito Davi... Espero que não seja uma nova Casa Kalimann."

Para Pedro Bonvivant, o fato de Boninho, 62, não estar por trás do projeto ajuda a afugentar essa possibilidade. "Não acho que vai ser [um fracasso], até porque não é o Boninho que está por trás. Não que ele seja um problema, mas o programa vai passar no Multishow, cujo público é mais ligado em internet, meme, etc. O Boninho não é muito ligado nessa coisa do digital."