Schueng: A Grande Conquista não entrega começo, meio e fim de histórias

Dieguinho Schueng e seus convidados, os vlogueiros Flávia Gusmão e Cláudio Cordeiro, repercutiram o conflito entre Liziane Gutierrez, 38, e Edlaine Barboza, 29, em A Grande Conquista (Record).

Dieguinho opina que Edlaine faz parte de uma ala no elenco do reality que tem grande potencial para se destacar no jogo. "A Edlaine está certa em cavar esta treta e não fugir dela. Eu gosto do jogo da Edlaine, acho-a uma jogadora com potencial. Esse elenco [atual] tende a desenvolver mais enredos e histórias à medida que o tempo passar", avaliou ele, no Central Splash.

Na visão dele, é justamente essa iniciativa que faltou aos ex-participantes do BBB 24 que hoje reclamam de falta de espaço no mercado publicitário. "Construir a própria história em um reality show é importantíssimo. É esse o problema desses ex-BBBs mimizentos, que não construíram a própria história no BBB 24 e querem que as grandes marcas os procurem para fazer publi. Não tem como!"