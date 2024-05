Pelos da axila, pum em pote: estrelas do Onlyfans lucram com bizarrices

"É suco Dainty. Se você viu meus vídeos, provavelmente pode imaginar o que é. Todo mundo que comprou um pote também recebe um vídeo de como eu os encho", disse ela, em tom de mistério.

Dainty Wilder é uma modelo australiana que vende produtos incomuns no OnlyFans Imagem: Reprodução/Instagram

Mensagens eróticas

Amber Sweetheart, 35, aprendeu a ganhar milhões na plataforma de conteúdo adulto ao enviar mensagens de textos eróticas. Em entrevista ao PageSix, ex-maquiadora e modelo no OnlyFans afirmou que as mensagens de texto adultas — conhecidas como "sexting" — a fez faturar US$ 2 milhões (cerca de R$ 10 milhões) nos últimos anos.

"No começo, eu fazia isso 16 horas por dia", disse ela, sobre as mensagens. "Quando comecei meu OnlyFans, foi durante a pandemia e não tinha com quem me contentar. Foi assim que desenvolvi as habilidades de sexting, porque precisava fazer algo para me destacar", completou.