'Caçadores de tesouros' vasculham areia para faturar após show da Madonna

Edilson é porteiro, e Márcia, cozinheira. Os dois aproveitaram o dia de folga para investir em uma verdadeira "caça ao tesouro". O casal carioca admite que o hobby é algo recente.

Caçadores de metais tentam a sorte em Copacabana Imagem: Priscila Jucá/UOL

"É um hobby novo pra gente. Ele que ficava assistindo aos vídeos no YouTube [sobre caçadores de metais] e adorava", diz Márcia.

Tem uns três meses que na nossa folga vamos à praia de Ipanema, Leblon e Copacabana. Primeiro comprei um aparelho e depois comprei outro. Aí juntos temos mais chance de conseguir algo.

Edilson Araújo

Em três meses com essa nova prática, o casal ainda não achou algo a ponto de mudar a vida deles. Segundo Márcia, prata é o que mais encontram nas areias da praia carioca.

"Eu acho que no Rio de Janeiro as pessoas estão com medo de andar com joia, ouro... a verdade é essa (risos)", diverte-se a carioca ao revelar que o que mais acha são acessórios de prata.