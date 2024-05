Aqui é Brasil! Festivais só com artistas nacionais tomam Rio e São Paulo

Sábado, 25 de maio

Palco Doce Maravilha por Amstel

13h30 - VHOOR

14h15 - Ayabass: Luedji Luna, Larissa Luz & Xênia França

15h15 - VHOOR

15h45 - ÀTTØØXXÁ & É O TCHAN

16h45 - Juntos com Certeza

17h15 - Jorge Aragão convida BK´, Negra Li, Ana Carolina, Djonga & Xamã

18h25 - Juntos com Certeza

19h05 - Jorge Ben Jor: É Coisa Nossa!

20h05 - Juntos com Certeza

20h45 - Criolo, Mano Brown & Rael

Rael, Criolo e Mano Brown se apresentam juntos no festival Doce Maravilha, no Rio Imagem: Getty Images

Palco Elo

12h - Jacquelone

12h30 - Os Garotin

13h15 - Jacquelone

13h40 - Mayra Andrade convida Rachel Reis

14h30 - Tropicals

15h - Letrux canta: O último Romântico

15h50 - Tropicals

16h20 - Donato Imperial: Orquestra Imperial, Donatinho & Marcos Valle

17h30 - Marta Supernova

18h25 - DJ Nepal

20h05 - DJ Ingrid b2b LARINHX

Domingo, 26 de maio

Palco Doce Maravilha por Amstel

13h30 - Marcelinho da Lua

14h15 - Ana Frango Elétrico convida FBC & Bruno Berle

15h15 - Marcelinho da Lua

15h45 - Nação Zumbi & Lia de Itamaracá: 30 Anos de Da Lama ao Caos

16h45 - MangoLab DJ Set b2b Banana Gold

17h15 - Os Paralamas do Sucesso: 40 Anos de O Passo do Lui

18h15 - MangoLab DJ Set b2b Banana Gold c/ Kalebe & Rafa Pinta

19h - Maria Bethânia convida Xande de Pilares

20h - MangoLab DJ Set b2b Banana Gold

20h40 - Capital Inicial celebra: 25 Anos do Acústico c/ Zélia Duncan & Kiko Zambianchi

Palco Elo

12h - Sô Lyma

12h30 - ÀVUÁ convida Bela Ciavatta

13h25 - Sô Lyma

13h55 - Samba do Miguelzinho

14h50 - Gil Preto

15h20 - Falamansa convida Lucy Alves

16h10 - Gil Preto

16h40 - Nosso Sonho: Nova Orquestra, Buchecha, Deize Tigrona & Gabriel do Borel

17h30 - Tamenpi

18h20- Tahira

20h - GLAU