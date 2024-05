São Paulo vê Emicida, no Ibirapuera, e Andrea Bocelli, no Allianz Parque

O show de Emicida será especial. A abertura fica por conta do encontro de Discopédia, Jota.pê, Pathy Dejesus e DJ Sophia; já a apresentação terá nada menos que 17 participações especiais: Rico Dalasam, Rashid, Prettos, Fabiana Cozza, Amiri, Dory de Oliveira, Stefanie, Muzzike, Raphão Alaafin, Souto MC, Doctor MC's, Projota, Jé Santiago, Rappin Hood, Miguelzinho do Cavaco, Karol Conká e Pastor Henrique Vieira.

Andrea Bocelli, que encerra em São Paulo, neste sábado (25) e domingo (26), no Allianz Parque, a turnê pelo Brasil Imagem: Jared Siskin/Patrick McMulla/Getty Images

Andrea Bocelli também terá convidados especiais em seus dois shows em São Paulo. Além de Matteo, filho de Andrea, a apresentação terá participação da cantora Sandy, velha conhecida do tenor; da soprano romena Cristina Pasaroiu; da violinista americana Caroline Campbell; do maestro italiano Carlo Bernini; da Orquestra Jovem do Estado de São Paulo e do Coral Jovem do Estado de São Paulo; e dos bailarinos italianos Francesco Costa e Angelica Gismondo.

Emicida

Quando: sábado, 25/5, a partir das 14h

Onde: Parque Ibirapuera (av. Pedro Álvares Cabral, São Paulo, SP)

Quanto: ingressos esgotados

Andrea Bocelli

Quando: sábado, 25/5, às 21h, e domingo, 26/6, às 19h

Onde: Allianz Parque (av. Francisco Matarazzo, 1.705, São Paulo, SP)

Quanto: de R$ 1.135 (meia, setor ouro) a R$ 4.125 (inteira, setor diamante)

Ingresso à venda em Eventim.