'Tem que trabalhar': eles são milionários e não deixarão herança aos filhos

O ator Jeff Goldblum, 71, revelou que não deixará herança aos filhos. Com fortuna estimada em US$ 40 milhões, equivalente a R$ 204 milhões, ele declarou que os herdeiros precisarão conseguir um emprego. Confira outros famosos que prometem o mesmo.

Eles também não vão deixar herança

Mark Zuckerberg. Com aproximadamente R$ 782 bilhões, o CEO do Facebook revelou que doará seu dinheiro a projetos sociais, após sua primogênita nascer em 2015. "Queremos que você cresça em um mundo melhor do que o nosso. Faremos nossa parte para isso, não apenas porque a amamos, mas também porque temos uma responsabilidade moral com todas as crianças na próxima geração."

Bill Gates. O cofundador da Microsoft vai deixar apenas 1% de seu dinheiro (cerca de R$ 642,7 bilhões) aos filhos e doará o resto à sua instituição filantrópica. "É um desserviço para as crianças ter enormes somas de riqueza. Isso distorce tudo o que eles podem fazer ao criar seu próprio caminho."