Copo e até brigadeiro: vendedores apostam em produtos especiais da Madonna

Camisas e outros adereços com a foto de Madonna são vendidos na frente do Copacabana Palace Imagem: Dani Dutra/Splash

Vendedora há 23 anos, Zezé Rodrigues, 55, de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense do Rio, é fã da Madonna, pois, segundo ela, quando escuta a cantora, lembra com carinho de sua minha mãe que já morreu.

"Vender copos e taças é uma desculpa para vir ao show dela. Mandei fazer a arte, pesquisei os copos, as taças e as blusas em um valor que eu pudesse levar, e cá estou. Creio que no sábado será melhor. Fiz 200 copos e creio que venderei todos", afirmou.

Os copos e as taças estão saindo a R$ 20 e blusa, que tem mais procura, sai por R$ 50. "Cresci ouvindo a cantora, me marcou muito. Admiro muito a dança, as músicas. Madonna é Madonna, né? Incrível", disse.

O show

O show acontece no dia 4 de maio a partir das 21h45. O palco foi montado em frente ao hotel Copacabana Palace, como acontece no réveillon, em direção ao bairro do Leme. No total, serão 16 torres para equipamentos de iluminação, vídeo fi e áudio. TV Globo, Multishow e Globoplay transmitirão o evento.